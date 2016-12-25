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Міноборони витратить 1,3 мільярда гривень до кінця року

25 грудня, 2016 - 15:12

На сьогодні невикористаними залишаються 1,3 млрд гривень, які надійшли у Міністерство оборони України у середині грудня поточного року. 

Про це йдеться на сайті Уряду.

Станом на 24 грудня 2016 року Міністерством оборони України виконані на 100% фінансові зобов’язання та використано понад 95% коштів державного бюджету, які були виділені на матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України.

"Використання коштів йде планово відповідно до укладених контрактів та у залежності від поставки продукції", - повідомляє Департамент фінансової та економічної діяльності Міноборони. 

На сьогодні невикористаними залишаються 1,3 млрд гривень, які надійшли у Міністерство оборони України у середині грудня поточного року. Відповідно до складеного графіку зазначений фінансовий ресурс буде реалізовано до кінця 2016 року у повному обсязі.

Джерело: Економічна правда
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