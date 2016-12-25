МОМ: Цього року рекордна кількість загиблих мігрантів

Кількість загиблих у Середземному морі мігрантів цього року сягнула 5 тисяч осіб, ставши найбільшою цифрою з початку мігрантської кризи, після того як ще два переповнені човни потонули між Італією та Лівією.

Про це повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ) та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), передає Reuters.

"Ці дві катастрофи призвели до того, що загальна кількість загиблих сягнула 5 тисяч осіб, що є найвищим показником з початку кризи", - заявив речник МОМ Джоел Міллман.

За словами речника УВКБ ООН Вільяма Спіндлера, це найгірші річні показники, які фіксувалися.

За даними МОМ, у 2015 році у Середземному морі загинуло 3777 мігрантів, які намагалися дістатися європейського берега.

Як зазначається, УВКБ ООН закликала країни відкрити більше законних шляхів для прийняття біженців.