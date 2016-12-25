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На місці падіння Ту-154 знайдені документи журналістів і тіло загиблого

25 грудня, 2016 - 10:28

Тіло одного загиблого і документи журналістів Першого каналу знайдені на місці катастрофи літака Ту-154.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в силових структурах.

Тіло загиблого підняте на борт рятувального судна, підтвердив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.

"В 6 км від берегової лінії Сочі знайдено тіло загиблого в результаті катастрофи літака Ту-154 Міноборони РФ. Тіло підняте на борт рятувального судна", - сказав він.

Як повідомлялося, літак Міноборони Ту-154 вилетів з аеропорту Адлера в 5.20 за Москвою і зник з радарів через 20 хвилин.

Пізніше стало відомо, що авіалайнер зазнав катастрофи в Чорному морі.

На борту літака перебували 84 пасажири і вісім членів екіпажу, більшість пасажирів були учасниками ансамблю російської армії.

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