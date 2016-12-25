Польща купить у США ракети "повітря-земля" для винищувачів F-16

Польща та США підписали угоду, що гарантує постачання ракет Jassm Extended Range з радіусом дії до 1000 км.

Про це повідомляє видання Money.pl.

"Днями була підписана угода між представниками Польщі і Сполучених Штатів, що гарантує постачання Польщі ракет Jassm Extended Range – найсучаснішої протиракетної зброї з радіусом дії до 1000 км" - повідомили в Міноборони Польщі.

Вартість укладеного контракту – 940 млн злотих (понад 220 млн доларів).

Держдепартамент США наприкінці листопада погодився на постачання Польщі маневрених ракет JASSM-ER. Вони призначені для ураження наземних цілей на відстані до тисячі кілометрів.

Тоді йшлося про постачання 70 бойових ракет і восьми навчальних екземплярів, а також двох стимуляторів для тренування їх застосування. Згідно з неофіційною інформацією польських ЗМІ, Польща має намір придбати 40 бойових ракет.