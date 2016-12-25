Польща вимагає від Росії текст переговорів з літака Качиньського

Міністерство оборони Польщі зажадало від Російської Федерації надати розшифровку переговорів з кабіни урядового лайнера, що розбився під Смоленськом у 2010 році.

Як повідомляє Deutsche Welle, витяги з цієї розшифровки цитував президент Росії Володимир Путін на своїй щорічній прес-конференції 23 грудня.

"Як випливає з вчорашнього виступу президента Росії Володимира Путіна, російська влада має текст переговорів між пілотом і пасажирами, який ніколи не був доступний польській стороні", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті польського міністерства.

Представлена Путіним інтерпретація трагедії є, згідно із заявою, "хибною" і "призводить до систематичного очорнення Польщі російськими політиками".

Польська сторона вважає, що процитований Путіним фрагмент переговорів є "фальсифікацією, зробленою російською стороною", а Росія надає світовій спільноті "брехливу версію трагедії", йдеться на сайті міністерства.

23 грудня Путін заявив, що "особисто читав" розшифровку переговорів пілота і людини з охорони польського президента. За словами Путіна, охоронець, незважаючи на протести пілота, змусив його йти на посадку, побоявшись доповісти начальству про погані погодні умови.