Російський військовий літак з 91 пасажиром впав у Чорне море

Вранці в неділю, 25 грудня, через кілька хвилин після зльоту з аеродрому в м. Адлер, Сочі, зник з екранів радарів військовий літак Ту-154, повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації.

Як повідомляє Інтерфакс, на борту знаходилась 91 особа - 83 пасажирів і вісім членів екіпажу. Зокрема, військовослужбовці ЗС РФ, а також артисти ансамблю ім. Александрова, які летіли вітати з Новим роком авіагрупу ПКС Росії на авіабазі Хмеймім в Сирії, і дев'ятеро представників російських ЗМІ.

За даними джерела видання в екстрених службах, літак Ту-154, який вилетів з підмосковного аеродрому Чкаловський, робив у Сочі дозаправку палива.

Джерело повідомило, що позначка літака на екрані радара зникла, коли він виконував маневр над російською акваторією Чорного моря.

"За попередніми даними, літак, який зник з радарів, міг впасти в море поблизу Сочі", - підкреслило джерело.

Літак Ту-154 вилетів з Сочі в 5:20 за московським часом, а в 5:40 за московським часом пропав з радарів диспетчерів.

Пізніше рятувальники виявили в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Сочі ймовірне місце падіння військового літака Ту-154, який зник з екранів радарів вранці 25 грудня, повідомило Інтерфаксу джерело в екстрених службах.

"Рятувальники виявили в акваторії поблизу сочинського узбережжя ймовірне місце падіння літака Ту-154 Міноборони Росії", - заявив співрозмовник агентства.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проводить вранці нараду у режимі відеоконференції з керівництвом збройних сил РФ з організації пошуково-рятувальних заходів зниклого в районі Сочі літака Ту-154.

До пошуку зниклого з радарів літака залучені всі пошуково-рятувальні служби Міноборони Росії та інших федеральних відомств.