Щонайменше 11 людей загинуло внаслідок вибуху в Іраку

Іракські чиновники поідомили, що внаслідок окремих вибухів в Багдаді та його околицях було вбито щонайменше 11 цивільних осіб і поранено 34. Про це УНН повідомляє із посиланням на AP.

Поліцейські повідомили, що бомби підірвали в районах Сувейб та Нахраван.

Медичні чиновники підтвердили кількість загиблих. Всі посадові особи говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені випускати інформацію.

Жодна група не відразу взяла на себе відповідальність за ці напади.

Ірак постійно переживає майже щоденні напади, в тому числі в Багдаді, відповідальність за які часто бере терористична організація “Ісламською Державою”.