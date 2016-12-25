Школи Івано-Франківська закривають на карантин до кінця року

У школах Івано-Франківська з 26 грудня оголошено карантин через зростання випадків захворювання гострою респіраторною вірусною інфекцією (ГРВІ) та грип.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби департаменту освіти і науки Івано-Франківського міського виконавчого комітету.

"З метою запобігання поширення захворюваності на грип і ГРВІ серед дітей і підлітків в місті Івано-Франківську департамент освіти і науки Івано-Франківської міської ради призупиняє навчально-виховний процес в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах з 26 грудня до 30 грудня 2016 року. З 30 грудня в школах міста починаються заплановані канікули", - йдеться в повідомленні.