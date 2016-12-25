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Турецька влада веде розслідування щодо 10 тис. користувачів соцмереж

25 грудня, 2016 - 09:34

Влада Туреччини веде розслідування щодо понад 10 тис. користувачів соціальних мереж.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Туреччини.

Користувачів соцмереж підозрюють у діяльності, пов'язаній із тероризмом або образливими висловлюваннями на адресу уряду.

24 грудня турецьке МВС заявило, що це є частиною урядової "боротьби з тероризмом, яка з рішучістю триває всюди, в тому числі і в соціальних мережах.

Силове відомство також вказало, що більше 1600 людей були звинувачені в "пропаганді або виправданні тероризму" або "образі державних чиновників" і заарештовані після спроби державного перевороту в липні. Більшість з них були випущені на випробувальний термін, але 84 залишаються за гратами.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині після спроби державного перевороту більше 120 тисяч осіб були звільнені з державних органів, понад 80 тисяч осіб були затримані та більше 40 тисяч - заарештовані.

 
    
Джерело: Радіо Свобода
          
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