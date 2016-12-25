У кримських політв'язнів серйозно погіршується здоров'я, - правозахисники

Кримські політв'язні, обвинувачені у «справі Хізб ут-Тахрір», піддаються активному моральному й фізичному тиску з боку співробітників ФСБ і СІЗО, стан їх здоров'я серйозно погіршився.

Про це «Крим.Реалії» повідомив координатор об'єднання «Кримська солідарність» Абдурешит Джеппаров за результатами зустрічі учасників об'єднання в Сімферополі 24 грудня.

«На зустрічі повідомили про принизливий спосіб перевезення фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» із СІЗО до ФСБ. Крім того, що їх перевозили в наручниках, руки ззаду, з мішками на голові, лежачи на підлозі обличчям униз, їх витягали з машини за ноги. Не обійшлося без стусанів. Звісно ж, у таких умовах їм необхідна будь-яка можлива моральна підтримка», – заявив Джеппаров.

За його словами, в умовах ув'язнення в багатьох фігурантів справи погіршився стан здоров'я. «На зустрічі була озвучена зведена довідка про стан здоров'я кримських політв'язнів – лише у двох із них збереглося відносно нормальне здоров'я, у всіх інших почалися серйозні погіршення», – зазначив правозахисник.

Об'єднання «Кримська солідарність» працює не тільки з родичами обвинувачених російськими правоохоронцями в приналежності до організації «Хізб ут-Тахрір», а й сім'ями інших політв'язнів Криму, а також викрадених і зниклих мусульман.