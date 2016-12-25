У Києві біля ст. м. "Лісова" спалахнула величезна пожежа

У Києві біля ст. м "Лісова" горить ринок. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила речник ГУ ДержНС в м. Києві Світлана Водолага.

"Повідомлення про пожежу нам надійшло о 11:43. Відразу на місце події прибули перші рятувальні підрозділи. На момент їх прибуття площа пожежі вже становила близько 500 кв. м. Зараз працює 11 одиниць основної та спеціальної техніки. Площа пожежі поки становить орієнтовно 1,5 тис. кв. м. Горять склади "секонд-хенду". Також існує загроза розповсюдження вогню на метрополітен і автостоянку з транспортом. Рятувальники докладають максимум зусиль, щоб не допустити розповсюдження вогню. Інформації про жертви або потерпілих поки немає", - повідомила вона.

Попередні причини виникнення пожежі будуть встановлюватися після остаточної ліквідації пожежі.

На даний момент закрито дві станції метро: "Чернігівська" і "Лісова".