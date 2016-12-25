У німецькому Аугсбурзі знешкодили бомбу часів війни, через яку евакуювали більше 50 тис. людей

Авіаційну бомбу, через яку із німецького міста Аугсбург евакуювали 50 тисяч людей у Різдво, знешкодили. Про це передає УНН.

“Бомба, через яку довелося в Різдво евакуювати 54 тисячі жителів Аугсбурга, була в неділю, 25 грудня, успішно знешкоджена”, — йдеться у повідомленні.

Евакуація почалася о 8 ранку і була закінчена до 15-ї години за місцевим часом. Міська влада приготувала для евакуйованих притулок в школах і спортивних залах, де, зокрема, годували гуляшем і овочевим супом. Однак послугами тимчасових притулків скористалося тільки близько тисячі жителів міста. Решта, як зазначається, поїхали до друзів і родичів.

Так, британську авіабомбу часів Другої світової війни в Аугсбурзі виявили 20 грудня. Для її знешкодження спеціально вибрали вихідний день, коли вулиці порожні, і евакуацію провести простіше. Райони в історичному центрі міста евакуювали в радіусі півтора кілометра від місця знахідки.

Це була найбільша евакуація в Німеччині з часів Другої світової війни. Раніше наймасштабнішою вважалася евакуація через виявлену авіабомби в Кобленці в 2011 році — тоді свої будинки були змушені залишити 45 тисяч осіб.