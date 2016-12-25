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У пожежі на ринку в Києві загинула людина, - ДСНС

25 грудня, 2016 - 17:21
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

На місці пожежі поблизу станції метро «Лісова» виявили тіло жінки. 

Про це заявила в ефірі 112 каналу керівник сектору зв'язку зі ЗМІ ГУ ДСНС у м.Києві Світлана Водолага. 

"Тіло жінки знайшли в туалеті. Воно дуже обгоріло. Наразі воно залишається там, оскільки роботи по ліквідації лиха ще тривають", - сказала Водолага.

Перед цим прес-служба ДСНС пловідомила, що «під час пожежі виявлено тіло людини невідомої статі». 

У ДСНС також зазначили, що о 13:10 пожежу на площі 2 000 м. кв. було локалізовано. Гасіння значно ускладнюється великою кількістю легкозаймистих речей.

На місці події працює 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 92 чоловіки особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Нагадаємо, біля  станції метро "Лісова" сталася пожежа на ринку секонд-хенду. Через пожежу на ринку довелося закрити дві станції метро - «Лісова» та «Чернігівська».

Повідомлення про пожежу на ринку секонд-хенду в Києві надійшло сьогодні об 11. 40.

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