У пожежі на ринку в Києві загинула людина, - ДСНС

На місці пожежі поблизу станції метро «Лісова» виявили тіло жінки.

Про це заявила в ефірі 112 каналу керівник сектору зв'язку зі ЗМІ ГУ ДСНС у м.Києві Світлана Водолага.

"Тіло жінки знайшли в туалеті. Воно дуже обгоріло. Наразі воно залишається там, оскільки роботи по ліквідації лиха ще тривають", - сказала Водолага.

Перед цим прес-служба ДСНС пловідомила, що «під час пожежі виявлено тіло людини невідомої статі».

У ДСНС також зазначили, що о 13:10 пожежу на площі 2 000 м. кв. було локалізовано. Гасіння значно ускладнюється великою кількістю легкозаймистих речей.

На місці події працює 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 92 чоловіки особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Нагадаємо, біля станції метро "Лісова" сталася пожежа на ринку секонд-хенду. Через пожежу на ринку довелося закрити дві станції метро - «Лісова» та «Чернігівська».

Повідомлення про пожежу на ринку секонд-хенду в Києві надійшло сьогодні об 11. 40.