У Росії назвали можливі причини падіння літака Ту-154

Причиною катастрофи російського військового літака ТУ-154 в районі Сочі була технічна несправність або помилка пілота.

Про це сказав голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров, виключивши версію теракту, передають «Ведомости».

«Версію теракту я виключаю повністю. Літак Міноборони, повітряний простір Росії, тут не може бути такої версії... Літак повинен був зробити після зльоту розворот над морем, може бути, не вийшов на потрібну траєкторію», – сказав Озеров.

ЗМІ також повідомляють, що можливою причиною аварії літака Ту-154 могло стати попадання птаха в двигун.

За фактом аварії літака Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил польотів. В рамках розслідування вилучають документи і допитують посадових осіб, які керували польотом.

«Вилучається передполітна документація, проводяться допити посадових осіб, які керували польотом, технічного персоналу, який готував літак до вильоту і здійснювали його дозаправку», – сказала представник СКР Світлана Петренко.

Нагадаємо, російський військовий літак Ту-154 пропав з радарів о 05:40 за московським часом, через 20 хвилин після вильоту з Сочі. Він прямував в сирійську Латакію. Пізніше МНС Росії повідомило, що уламки літака знайдені в Чорному морі.

На його борту були вісім членів екіпажу та 83 пасажири. Міноборони уточнило, що в їх числі артисти ансамблю пісні і танцю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком військових Росії на авіабазі «Хмеймім», і дев'ять представників російських ЗМІ — «Першого каналу» і «Звезди».