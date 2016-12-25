В Ужгороді відбувся новорічно-різдвяний флешмоб

У неділю, 25 грудня, на площі Театральній в Ужгороді біля міської ялинки зібралися дорослі й дітвора, аби долучитися до новорічно-різдвяного флешмобу, організованого благодійним фондом «Веста-життя» за підтриики міського голови Богдана Андріїва та Ужгородської міської ради.

Численних ужгородців та гостей міста розважали казкові та мультяшні персонажі, а головними героями святкового дійства, звичайно ж, були Миколай і Снігуронька. Зі сцени лунали новорічні пісні та колядки у виконанні артистів Ужгородського коледжу мистецтв та інших мистецьких колективів міста. Дітвора кружляла, взявшись за руки із казковими героями, дехто розповідав вірші про Миколая та Різдво, виконував колядки, за що отримав солодкий подарунок.

Новорічно-різдвяний флеш-моб біля ялинки за снігової погоди і морозу додав святкового настрою мешканцям міста, багато з яких цього дня відзначають Різдво за юліанським календарем. Охочим не тільки поколядувати, але й зігрітися гарячим вином, чи перекусити, далеко ходити не довелося: буквально за якихось сто метрів, на площі Фенцика розташувався новорічно-різдвяний ярмарок – господарі дерев’яних будиночків-яток запрошують продегустувати закарпатське вино, глінтвейн, мед та гарячі страви.

А в культурно-історичному комплексі «Совине гніздо» уже третій день поспіль триває фестиваль глінтвейну – гарячого вина. Перед входом розташувалися дерев’яні будиночки, де продають гаряче вино та місцеві смаколики, а всередині розгорнувся справжній гастрономічний ярмарок: тут є мед, сир, бринза, ковбаси та багато інших смачних наїдків.

Різдвяний настрій в Ужгороді додався ще й завдяки зусиллям ужгородських пластунів, які в суботу, 24 грудня, урочисто передали місту вифлеємський вогонь. Аби й собі запалити лампадку та принести у власну домівку вогонь миру, добра та любові, десятки ужгородців зібралося учора ввечері на площі Поштовій. Традицію передачі вифлеємського вогню містянам в Ужгороді підтримують уже два десятки років. За словами керівника ужгородського міського осередку Пласту Людмили Лівак, вогонь із Вифлеєма скаути поширюють із рук у руки.

Тож – свято наближається! І ужгородці та численні гості міста це вже відчули, а попереду ще багато святкових заходів та смачних фестів!

Оксана Дудаш, Ужгород. Фото Василя Ільницького