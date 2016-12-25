Викрадачам лівійського літака загрожує довічний термін на Мальті

Над викрадачами літака лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways розпочався суд на Мальті.

Як повідомляє газета Times Of Malta, зловмисникам загрожує довічний термін.

Відзначається, що в зал суду обвинувачені Мусу Саха і Ахмед Алі були доставлені під охороною поліції в шоломах, бронежилетах і з автоматами.

Зловмисники заявили, що невинні у викраденні літака та інших пред'явлених звинуваченнях. Крім викрадення літака, Саху і Алі пред'явлені звинувачення в незаконному володінні імітацією зброї, загрозу насильства, насильство на борту літака, утриманні людину проти його волі і спробі порушити економічну стабільність країни.

Обвинувачені на допитах відповідати на запитання відмовилися, причину викрадення літака не назвали.

Нагадаємо, 23 грудня прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат повідомив про захоплення в Лівії пасажирського літака, який здійснив посадку в аеропорту країни.

Збройні сили Мальти оточили викрадений літак.

Пізніше викрадачі лівійського літака погодилися відпустити пасажирів.