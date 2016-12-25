З початку доби бойовики 16 разів порушили режим тиші, - штаб

З початку доби незаконні збройні формування 16 разів порушили режим тиші, про який Тристороння контактна група домовилася напередодні, обстрілюючи позиції сил АТО, передає прес-центр штабу АТО.

“Російсько-окупаційні війська продовжують відверто порушувати Мінські угоди. З 82-міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Старогнатівку, Широкине і Павлопіль... Загалом на цю годину зафіксовано 16 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Новгородське, Верхньоторецьке і Зайцеве.

Нагадаємо, 24 грудня о 00:00 вступило у силу повне припинення вогню на Донбасі. Рішення про повне припинення вогню на період новорічних свят досягнула Тристороння контактна група у Мінську у середу.