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За минулу добу в зоні АТО 1 боєць дістав поранення, - Мотузяник

25 грудня, 2016 - 14:03
Фото: uacrisis.org

За минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, один боєць дістав поранення в районі Авдіївки. Про це повідомив спікер МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає "112 канал".

"Таким чином, вперше за шість днів у нас немає втрат на Світлодарській дузі", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, з опівночі 24 грудня на Донбасі почав діяти "режим тиші", про що домовилися в Мінську.

Однак незважаючи на встановлений від початку поточної доби "режим тиші", вчора бойовики незаконних збройних формувань продовжували вести обстріли позицій українських військових.

Джерело: 112 Україна
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