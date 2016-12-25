За минулу добу в зоні АТО 1 боєць дістав поранення, - Мотузяник

За минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, один боєць дістав поранення в районі Авдіївки. Про це повідомив спікер МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає "112 канал".

"Таким чином, вперше за шість днів у нас немає втрат на Світлодарській дузі", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, з опівночі 24 грудня на Донбасі почав діяти "режим тиші", про що домовилися в Мінську.

Однак незважаючи на встановлений від початку поточної доби "режим тиші", вчора бойовики незаконних збройних формувань продовжували вести обстріли позицій українських військових.