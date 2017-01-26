Британський уряд вніс до парламенту законопроект щодо запуску Brexit

Британський уряд опублікував законопроект з проханням до парламенту надати дозвіл на офіційний запуск процедуру виходу Великої Британії з ЄС.

Про це повідомляє Европейська правда з посиланням на Sky News.

Члени парламенту, як повідомив уряд, обговорюватимуть законопроект у вівторок і середу. Голосування за документ відбудеться 8 лютого.

Після цього законопроект буде відправлено у Палату лордів для обговорення.

Документ містить наступний пункт: "Відповідно до статті 50 (2) Договору про Європейський Союз, прем’єр-міністр може повідомити про намір Сполученого Королівства вийти з ЄС".

Нагадаємо, у вівторок Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення про те, що парламент має проголосувати за рішення про надання уряду дозволу почати процес виходу країни з Європейського Союзу.

Очікується, що парламент дасть свою згоду до 31 березня. Саме ця дата була встановлена урядом в якості крайнього терміну для початку процедури виходу з ЄС.