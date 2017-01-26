Членство Чорногорії в НАТО буде сигналом безпеки в регіоні, - генсек

Членство Чорногорії у НАТО стане серйозним сигналом, який засвідчить про прихильність регіональній безпеці.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з прем'єром Чорногорії Душко Марковічем у Брюсселі, повідомляє AFP.

"Членство в НАТО посилатиме чіткий сигнал про стабільність і безпеку в усьому регіоні, що є основою для процвітання", - сказав Столтенберг.

"Членство в НАТО сприятиме зміцненню суверенітету Чорногорії", - додав він, ймовірно, маючи на увазі нещодавні заворушення за участю проросійських груп в Чорногорії, які виступають проти вступу в альянс.

НАТО підписало угоду про вступ Чорногорії в минулому році, проклавши шлях для країни, яка стане 29-м членом Альянсу. Москва заявила, що незадоволена цим кроком.

Столтенберг зазначив, що НАТО і Чорногорія тісно співпрацюють протягом багатьох років, і він "з нетерпінням чекає, щоб вивести цю співпрацю на новий рівень, коли Чорногорія стане повноправним членом".

На сьогоднішній день 21 із 28 країн-членів НАТО ратифікували приєднання Чорногорії, і Франція, як очікується, зробить це в четвер.

На запитання про те, що ратифікація може затриматися у США через нового президента Дональда Трампа, Столтенберг порадив не хвилюватися.

"Я впевнений, що протокол про приєднання буде ратифікований Сенатом. Він вже пройшов сенатський комітет з міжнародних відносин і він має сильну двопартійну підтримку", - сказав він.