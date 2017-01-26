Глава МЗС Данії наступного тижня відвідає Україну з робочим візитом

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен прибуде в Україну на наступному тижні, 30-31 січня.
Про це повідомила речник міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає Інтерфакс-Україна.
"Наступного тижня відбудеться візит міністра закордонних справ Данії Андерса Самуельсена, 30-31 числа. В ході візиту, серед іншого, відбудеться зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним", - сказала вона.
Нагадаємо, що Україна закликала партнерів по "нормандському формату" посилити тиск на РФ.
Джерело: Інтерфакс-Україна