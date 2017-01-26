Глава МЗС Латвії підтримав скасування віз для України і Грузії цього року

Під час виступу міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевічса на зовнішньополітичних дебатах у Сеймі він підтримав скасування віз для України і Грузії "цього року".

Про це повідомила прес-служба МЗС Латвії, передає Укрінформ.

"Цього року необхідно, нарешті, запровадити скасування короткострокових віз для в'їзду громадян Грузії і України до Шенгенської зони", - сказав Рінкевічс.

Він також нагадав, що Латвія "твердо виступає за територіальну цілісність країн Східного партнерства і право самим вибирати свою долю".

Нагадаємо, вчора Порошенко обговорив з новообраним Президентом Європарламенту перспективи запровадження безвізу.