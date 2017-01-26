Хуг заявив, що більшість обстрілів на Донбасі відбувається вночі

Більшість обстрілів у зоні проведення антитерористичної операції відбувається у нічну пору доби.

Про це сказав на брифінгу перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає УНН.

“Більшість зафіксованих нами випадків режиму припинення вогню фіксуються у нічний час. Мої колеги не здійснюють патрулювання вночі, вони перебувають на постах статичного спостереження, розташованих уздовж лінії зіткнення. Також вони знаходяться перед моніторами, на яких відображається, що відбувається на лінії зіткнення”, — сказав він.

Також представники СММ ОБСЄ, зазначив Хуг, аналізують знімки, отримані завдяки супутнику, а також безпілотних літальних апаратів, які можна використовувати, в тому числі і вночі.

Нагадаємо, що бойовики 31 раз обстріляли позиції ЗСУ, 1 український військовий загинув.