Мексика відмовилась платити за будівництво стіни на кордоні зі США

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто засудив рішення президента США Дональда Трампа про будівництво стіни на кордоні між двома країнами і заявив, що Мексика не буде за неї платити.

Про це повідомляє BBC.

Ньєто сказав, що він глибоко шкодує, що американський президент вирішив прийняти таке рішення, додавши, що "Мексика не вірить в стіни".

У той же час він зазначив, що мексиканський уряд зробить все можливе для захисту прав своїх громадян на території США.

Президент Мексики сумнівається щодо доцільності своєї поїздки до Вашингтона на зустріч з Дональдом Трампом, яку заплановано провести 31 січня.

Нагадаємо, що Трамп хоче призупинити видачі віз для 7 мусульманських країн.