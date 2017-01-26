Міносвіти може ввести здачу ЗНО шрифтом Брайля для школярів з вадами зору

У Міністерстві освіти і науки почала працювати робоча група з адаптації програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики, історії України для школярів з порушеннями зору, передає прес-служба відомства.

"Фахівці мають вирішити, які зміни потрібно внести до програм ЗНО з цих предметів, щоб зробити їх доступними для дітей з особливими потребами. Відзначимо, що перед учасниками групи стоїть завдання не спростити програму, а вилучити з неї ті речі, які дитина з порушеннями зору просто не зможе осягнути, в яких не зможе працювати з шрифтом Брайля. Наприклад, якщо йдеться про порівняння зображень геометричних фігур, упізнання видатних історичних діячів, письменників, архітектурних споруд тощо", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що до 30 січня група має подати свої пропозиції, які оприлюднять на сайті МОН для обговорення, після чого вони будуть доопрацьовані з урахуванням отриманих зауважень й затверджені відомством.

"Передбачається, що внесені зміни почнуть діяти з наступного навчального року, після завершення якого школярі з порушеннями зору отримають змогу складати ЗНО з допомогою шрифту Брайля", - сказано у повідомленні.