Москаль спростував загрозу сепаратизму на Закарпатті

Загрози сепаратизму на Закарпатті немає.

Про це розповів губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль, передає УНІАН.

"Це розгорнула Російська Федерація цю діяльність і через якісь підставні сайти друкує всяку дурницю. Бо розуміє, що не може інакше розхитати ситуацію, бо не має тут сил і має активний супротив влади. От вони і намагаються розхитувати інформаційно, вкидаючи різні фейки", - наголосив він.

За словами Москаля, на Закарпатті немає такої однорідності населення, як у Львівській, Івано-Франківській областях, де українці складають 98,9%.

"Розхитують, тому що багатонаціональне населення. Ну, і, друге — те, що невеличка частина населення себе не визнає українцями, визнає себе русинами", - зазначив губернатор Закарпатської області. "Ще раз конкретно заявляю: немає тут ніякого сепаратизму. І бути не може!" - запевнив Москаль.

Також він розповів, що йому закидали наміри здати Закарпаття іншій державі.