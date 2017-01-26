На окупованих територіях Донбасу масово закриваються лікарні

Лікарні на окупованих територіях Донбасу почали масово закриватися, через те, що лікарі отримують низькі зарплати.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці у Facebook.

"Внаслідок недостатнього фінансування та низького рівня заробітної плати медичного персоналу відмічається суттєве зменшення кількості працюючих лікарень і медичних пунктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - наголосили у відомстві.

Через такі проблеми зі шпиталями, російські військові 9 окремого штурмового полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ проходять лікування та реабілітацію після поранень і каліцтв у медичних закладах Ростовської області.

"Цивільне населення регіону має можливість виїзду на лікування на територію РФ виключно за власний кошт. Військовослужбовці 9 окремого штурмового полку морської піхоти з числа громадян РФ проявляють зневагу до військовослужбовців зі складу місцевих мешканців", - пояснили у Міноборони.