Важливо, щоб ти був готовий померти за свою країну, але ще важливіше, щоб ти був готовий прожити життя заради неї
Теодор Рузвельт, 26-й президент США (1901-1909 рр.)

На окупованих територіях Донбасу масово закриваються лікарні

26 січня, 2017 - 12:32
Фото з архіву "Дня"

Лікарні на окупованих територіях Донбасу почали масово закриватися, через те, що лікарі отримують низькі зарплати.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці у Facebook.

"Внаслідок недостатнього фінансування та низького рівня заробітної плати медичного персоналу відмічається суттєве зменшення кількості працюючих лікарень і медичних пунктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - наголосили у відомстві.

Через такі проблеми зі шпиталями, російські військові 9 окремого штурмового полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ проходять лікування та реабілітацію після поранень і каліцтв у медичних закладах Ростовської області. 

"Цивільне населення регіону має можливість виїзду на лікування на територію РФ виключно за власний кошт. Військовослужбовці 9 окремого штурмового полку морської піхоти з числа громадян РФ проявляють зневагу до військовослужбовців зі складу місцевих мешканців", - пояснили у Міноборони.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...