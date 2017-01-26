NASA продемонструвало зміни клімату на планеті протягом останнього століття

Науковці дослідили вплив вуглекислого газу на клімат планети та з'ясували, наскільки це змінило температуру на Землі.

Дослідження щодо зміни клімату Землі протягом останнього століття провели вчені NASA та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Business Insider.

Експерти відомств використали дані понад 6,3 тисяч метеостанцій, а також дослідницьких центрів Антарктики та взяли до уваги основі дані щодо вимірювання температури морської води. З'ясувалося, що глобальне потепління є довгостроковим трендом, який увійшов у активну фазу 35 років тому.

Відео демонструє, що рівень вуглекислого газу почав значно збільшуватися в атмосфері з кінця 19 століття, таким чином глобальна температура поверхні планети зросла приблизно на 2 градуси за Фаренгейтом, або 1,1°C. Науковців вкрай занепокоїла така ситуація, адже 16 з 17 найспекотніших років в історії Землі було зафіксовано з початку 2001 року.

Нагадаємо, співробітники NASA оприлюднили перший кольоровий відеоролик посадки на Плутон.