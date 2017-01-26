НАТО виділить Польщі втричі більше коштів ніж минулого року

В 2017 році Польща отримає від НАТО втричі більше грошей, ніж минулого року.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає ЄП.

"У цьому році розмір інвестицій, пов'язаних із зміцненням армії Польщі, що фінансуються в рамках Програми Інвестицій НАТО (NSIP – NATO Security Investment Programme) становить 231,5 млн злотих (приблизно 50 млн євро. – Ред.)", – йдеться у повідомленні.

Видання відзначає, що ця сума набагато більша розміру фінансування, наданого протягом минулих років.

"Для порівняння: у 2016 році на ці цілі пішло 69,4 млн злотих рублів, а в 2015 – 119,4 млн злотих", – повідомляє Rzeczpospolita.

Наголошується, що близько 35% коштів надходить з державного бюджету, а решту становлять надходження з бюджету НАТО, який формується за рахунок внесків країн-членів.

"Частка Польщі становить близько 2,5% держбюджету. Загалом цього року Польща внесок у загальний бюджет НАТО становить 83 млн злотих", – повідомляє видання.

Відомо, що кошти, які надійдуть від НАТО цього року, будуть витрачені в основному на будівництво паливних складів, модернізацію військових аеропортів, а також систем, пов'язаних з протиповітряною обороною Польщі та управління флотом.

Значні кошти будуть спрямовані на зміцнення підрозділів НАТО, розташованих в Бидгощі.

Йдеться про будівництво об'єктів, оснащених спеціалізованим обладнанням, для батальйону зв'язку НАТО, Навчального центру об'єднаних сил НАТО та Інтеграційної групи НАТО в Польщі.