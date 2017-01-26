Найбільше судових позовів щодо порушень Європейської конвенції з прав людини подали проти РФ

Президент ЄСПЛ Гвідо Раймонді зазначив, що кількість поданих справ у 2016 році значно збільшилася.

Таку ситуацію пояснюють із ситуацією у трьох країнах: Угорщині та Румунії - через скарги на умови утримання у місцях позбавлення волі, а в Туреччині через масові арешти після спроби військового перевороту у липні 2016 року.

Найбільша кількість судових позовів щодо порушень Європейської конвенції з прав людини проти Росії (228 заяви), Туреччини (88), Румунії (86), України (73), Греції (45) і Угорщини (41).

За словами пана Раймонді, станом 31 грудня 2016 року найбільше справ, які не були щодо України (22,8%), Туреччини (15,8%), Угорщини (11,2%), Росії (9,8%) і Румунії (9,3%). Втім, половина пріоритетних справ стосується України.

Президент ЄСПЛ також наголосив на важливості дотримання Конвенції у країнах на національному рівні.

Всього за минулий рік розглянули майже 80 тисяч справ, що на 23% більше, ніж у 2015 році (тоді надіслали понад 64 тисячі).

Нагадаємо, у контексті результатів розгляду та ухвалення резолюції ПАРЄ «Функціонування демократичних інститутів в Україні» МЗС України відзначає незмінну підтримку Асамблеєю нашої держави та позитивну оцінку нею процесу реалізації в Україні амбітної програми реформ.