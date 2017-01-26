Назарбаєв заявив про передачу частини своїх повноважень парламенту та уряду

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який очолює країну з радянських часів, заявив про передачу частини своїх повноважень парламенту та уряду, що може наблизити початок процесу передачі влади 76-річним лідером центральноазійської республіки, передає Reuters.

"Основна суть (реформи) - президент віддає ряд своїх повноважень парламенту і уряду", - сказав Назарбаєв у телевізійному зверненні.

Президент підкреслив, що парламент формуватиме кабінет міністрів, який, у свою чергу, матиме більше повноважень щодо управління економікою.

"Суть запропонованої реформи полягає в серйозному перерозподілі владних повноважень, демократизації політичної системи в цілому. Для президента в нових умовах пріоритетами стануть технічні функції - роль верховного арбітра у відносинах між гілками влади. Глава держави сконцентрується також на зовнішній політиці, національній безпеці в цілому, обороноздатності нашої країни. При цьому роль уряду і парламенту значно посилиться", - сказав він.

На початку січня Назарбаєв створив робочу групу, в завдання якої входить підготовка правових реформ, спрямованих на перерозподіл повноважень між виконавчою, законодавчою і судовою владою. До складу групи увійшли члени кабінету міністрів, парламенту, Верховного суду.

Назарбаєв очолює Казахстан з населенням 18 мільйонів осіб з 1989 року, спочатку як регіональний керівник комуністичної партії, а потім, після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, як президент нової незалежної держави.

Серед кандидатур, які розглядаються в якості потенційних наступників Назарбаєва, - його старша дочка Дарига, яка є депутатом парламенту, заступник прем'єр-міністра Імангалі Тасмагамбетов і Касим-Жомарт Токаєв, спікер верхньої палати парламенту - Сенату.

Згідно з Конституцією Казахстану, Токаєву автоматично буде передано управління країною у разі смерті Назарбаєва до нових виборів.

"Я свідомо йду на делегування значної частини повноважень, які має президент... І роблю це з однією єдиною метою - побудувати більш ефективну, стійку, сучасну систему управління країною", - сказав Назарбаєв.

Відразу після звернення президент підписав розпорядження про винесення на всенародне обговорення проекту запропонованих конституційних реформ. Термін обговорення - місяць.

Нагадаємо, у Казахстані мобільні оператори в рамках виконання вимог нового закону оператори мобільного зв'язку повідомляють своїх абонентів про необхідність зареєструвати мобільні телефони в державній базі даних.