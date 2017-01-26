Новий президент Гамбії повертається до країни

Сьогодні новий президент Гамбії Адама Барроу повернеться до країни. Пан Барроу переміг на виборах президента Гамбії ще у грудні, проте досі перебував у Сенегалі.

Передача влади у Гамбії не могла відбутися через те, що президент Ях'я Джамме, чиє правління тривало 22 роки, не хотів відступати.

Він втік до Екваторіальної Гвінеї на вихідних після того, як отримав ультиматум від регіональних лідерів.

Пан Барроу склав присягу президента Гамбії у посольстві в Сенегалі тиждень тому. Його помічники зазначають, що офіційну частину вдома планують найближчим часом.

У свою чергу, кілька тисяч солдатів країн Західної Африки залишаються в Гамбії. Війська погрожували скинути пана Джамме з посади, якщо він не піде добровільно.

Президента Барроу супроводжуватиме представник ООН у Західній Африці Мохаммед ібн Чамбас. Він заявив, що ООН допоможе підтримувати безпеку в Гамбії.

Нагадаємо, більше 11 млн доларів зникли з державної скарбниці Гамбії після від'їзду колишнього президента країни Яхьї Джамме.