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Теодор Рузвельт, 26-й президент США (1901-1909 рр.)

Нуланд йде у відставку з посади у Держдепі

26 січня, 2017 - 12:58
Фото Reuters

Заступник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вікторія Нуланд йде у відставку, повідомило Associated Press .

За даними агенції, кілька високопоставлених американських дипломатів покинуть свої пости протягом першого тижня президентства Дональда Трампа.

Заступник держсекретаря з адміністративно-господарської частини Патрік Кеннеді планує покинути свій пост 27 січня. 25 січня у відставку подали помічники держсекретаря Джойс Бар і Мішель Бонд.

У день інавгурації Трампа свій пост залишив помічник держсекретаря з дипломатичної безпеки Грегорі Старр.

"Цей список включає в себе Вікторію Нуланд, помічника держсекретаря з питань Європи і Євразії", - стверджує АР.

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