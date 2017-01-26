Нуланд йде у відставку з посади у Держдепі

Заступник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вікторія Нуланд йде у відставку, повідомило Associated Press .

За даними агенції, кілька високопоставлених американських дипломатів покинуть свої пости протягом першого тижня президентства Дональда Трампа.

Заступник держсекретаря з адміністративно-господарської частини Патрік Кеннеді планує покинути свій пост 27 січня. 25 січня у відставку подали помічники держсекретаря Джойс Бар і Мішель Бонд.

У день інавгурації Трампа свій пост залишив помічник держсекретаря з дипломатичної безпеки Грегорі Старр.

"Цей список включає в себе Вікторію Нуланд, помічника держсекретаря з питань Європи і Євразії", - стверджує АР.