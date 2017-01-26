ПАРЄ засудила РФ за терористичну діяльність в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій засуджується терористична діяльність РФ на території України.

Про це у Facebook повідомив віце-президент ПАРЄ, депутат Верховної Ради Георгій Логвинський.

"Парламентська Асамблея Ради Європи засудила Росію за терористичну діяльність в Україні. Про це йдеться в Декларації ПАРЄ 14257, автором якої я є. Депутати всіх політичну груп ПАРЄ, окрім об'єднаних лівих, засудили дії російських спец служб, спрямовані на усунення народного депутата України Антона Геращенка. Важливо відзначити, що депутати від Грузії підтвердили аналогічні ситуації на їх території, коли спецслужби Росії використовували представників криміналітету і колишніх ув'язнених з окупованих територій з метою організації терактів і розподілу політично неугодних осіб. Наша боротьба триває!", - написав Логвинський.