Пенсіонери окупованого Донбасу мають отримувати українську пенсію, - Черниш

Мешканці непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей мають таке ж право на пенсію, як і пенсіонери з підконтрольних територій.

Про це заявив глава Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та переміщених осіб Вадим Черниш "Українській правді".

За його словами, "питання поновлення пенсій обговорюється, зокрема, у рамках Мінського процесу".

"Адже, відповідно до норм міжнародного та національного права, до резолюції ПАРЄ, де Росія визнана агресором – немає підстав говорити, що пенсіонери з непідконтрольних територій не мають права отримати пенсію. Вони мають таке ж право на пенсію, як і пенсіонери з підконтрольних територій. Бо все життя сплачували відрахування до Пенсійного фонду", - сказав Черниш.

Міністр зазначив, що в уряді поки не можуть знайти механізм, за яким виплачувати ці пенсії.

"Щоб дослідити це питання, у 2015 році в рамках Мінських домовленостей на непідконтрольні території приїздила німецько-французька місія. Але вони так і не знайшли рішення", - додав він.