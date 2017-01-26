Перемога Ле Пен на виборах президента Франції зруйнує Європу, - прем’єр Іспанії

Перемога на виборах президента Франції ультраправого кандидата Марін Ле Пен або перемога на парламентських виборах у ФРН антиімміграційної партії "Альтернатива для Німеччини" стане "катастрофою, яка зруйнує Європу".

Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, повідомляє ЄП.

"Я навіть не хочу думати про це, це буде катастрофа, це буде означати загибель Європи. Пані Ле Пен оголосила про плани проведення референдуму. Вона хоче залишити Європу, ніби Європа була джерелом всіх бід. Я б хотів, щоб вона побувала в інших регіонах світу", - сказав Рахой.

Ле Пен пообіцяла у разі обрання президентом у травні відмовитися від євро і організувати референдум щодо членства Франції в Європейському Союзі.

"Цього не відбудеться. Я впевнений, що все буде добре в Німеччині, і я абсолютно переконаний, що проблем не буде у Франції", - сказав Рахой, додавши, що сподівається на перемогу консервативного кандидата Франсуа Фійона.

"Дуже важливо для майбутнього Європи, щоб вибори в Німеччині і Франції пройшли добре", - сказав він.

Нагадаємо, у ФРН припускають можливість розпаду ЄС після перемоги популістів на виборах.