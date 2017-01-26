Першим заступником керівника Державної міграційної служби призначено Діну Пімахову

Кабінет Міністрів України призначив першим заступником керівника Державної міграційної служби Діну Пімахову.

Згідно з розпорядженням №39 від 18 січня, яке опубліковане на сайті урядового порталу, Пімахову призначено строком на 5 років з випробувальним терміном на 6 місяців.

У свою чергу, 27 жовтня 2016 року Пімахова перемогла в конкурсі на посаду першого заступника голови Міграційної служби і Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала її Кабміну.

Раніше Пімахова працювала на посаді директора Департаменту паспортної роботи і громадянства державної Міграційної служби, а також начальника Управління у справах біженців ДМС.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано понад 1 млн 65 тис. переселенців.