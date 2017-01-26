Підвищення мінімалки в 2017 році вплине на ріст інфляції, - НБУ

Національний банк прогнозує інфляцію на 2017 рік з 8% до 9,1%.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Як пояснюють у НБУ, насамперед це станеться через підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн.

"Це рішення Уряду відобразиться на рівні інфляції як безпосередньо через збільшення споживчого попиту населення, переважно на продовольчі товари, і собівартості продукції, так і опосередковано через інфляційні очікування українців", -йдеться в повідомленні.

Збільшення споживчого попиту та собівартості виробництва формуватиме додатковий тиск на основні компоненти інфляції у 2017 році: відповідно, базова інфляція зросте до 6.3%, а інфляція сирих продуктів – до 7.0%.

Крім того, інфляція в річному вимірі буде залишатися високою впродовж перших трьох кварталів завдяки дії ефекту статистичної бази. Вона повернеться до однознакового рівня лише в IV кварталі 2017 року.

Водночас Національний банк наразі не вважає за доцільне застосовувати інструменти монетарної політики для приведення прогнозу інфляції до 8% (центрального значення цільового діапазону). Адже це могло б призвести до необґрунтованої волатильності ринкових процентних ставок та інфляції в майбутньому, а також загальмувати зростання економіки, яка виходить з кризи.

Прогноз інфляції на 2018 рік залишається без змін на рівні 6%.