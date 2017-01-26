Порошенко обговорив з новообраним Президентом Європарламенту перспективи запровадження безвізу

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови привітав Антоніо Таяні з обранням на посаду Президента Європейського Парламенту.

Про це інформує прес-служба глави держави.

Порошенко висловив сподівання на продовження рішучої підтримки з боку Європарламенту України у питанні відновлення територіальної цілісності та поглиблення відносин з Євросоюзом.

Лідери обговорили перспективи завершення Європейським Союзом процедур, необхідних для запровадження безвізового режиму для громадян України, а також набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Президент України закликав Європейський Парламент підтримати пропозицію Європейської Комісії щодо надання Україні автономних торговельних преференцій з метою сприяння подальшій диверсифікації українського експорту в умовах економічного тиску з боку Російської Федерації.

Глава держави подякував Європарламенту за дотримання політики невизнання анексії Росією Криму та звернувся з проханням активно протидіяти репресіям та порушенням прав людини Росією щодо громадян України, в тому числі кримських татар, а також сприяти звільненню всіх незаконно утримуваних на території Російської Федерації заручників.

Нагадаємо, 17 січня Президентом Європейського парламенту було обрано у четвертому турі голосування Антоніо Таяні.