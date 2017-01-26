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Президент Мексики скасував візит до США

26 січня, 2017 - 21:23
Фото Reuters

Президент Мексики Енріке Пена Ніето скасував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом після заяв останнього щодо стіни на кордоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Цього ранку ми проінформували Білий дім, що я не приїду на робочу зустріч з президентом США, заплановану на наступний вівторок" - написав президент Мексики.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп підписав директиву про будівництво стіни на кордоні Сполучених Штатів з Мексикою, розпочавши таким чином реалізацію однією зі своїх передвиборних обіцянок.

Нагадаємо, що Трамп хоче щотижнево звітувати про злочини іммігрантів.

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