Президент Мексики скасував візит до США

Президент Мексики Енріке Пена Ніето скасував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом після заяв останнього щодо стіни на кордоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Цього ранку ми проінформували Білий дім, що я не приїду на робочу зустріч з президентом США, заплановану на наступний вівторок" - написав президент Мексики.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп підписав директиву про будівництво стіни на кордоні Сполучених Штатів з Мексикою, розпочавши таким чином реалізацію однією зі своїх передвиборних обіцянок.

Нагадаємо, що Трамп хоче щотижнево звітувати про злочини іммігрантів.