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РНБО може провести засідання через конфлікт щодо "Укрзалізниці"

26 січня, 2017 - 11:16
Фото з архіву "Дня"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що на засіданні Ради нацбезпеки і оборони будуть прийняті правильні кадрові рішення щодо "Укрзалізниці".

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

"У мене була розмова з президентом на цих вихідних. Повідомив про незадовільний стан справ, про те, що зараз мова йде не про реформу, а про бажання певних осіб зберегти корупційний вплив на "Укрзалізницю", - заявив Омелян.

Він висловив сподівання, "що буде позачергове засідання РНБО, і ми зможемо вислухати всі сторони та буде прийнято правильне кадрове рішення для виведення компанії вперед і реформування її з допомогою реальних дій, а не гасел і презентацій".

Міністр у черговий раз назвав главу правління "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна низькокваліфікованим фахівцем, незважаючи на його послужний список.

Нагадаємо, що Мінінфраструктури повертатиме "Укрзалізницю" через суд.

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