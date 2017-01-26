Штайнмайєр завтра передасть пост Габріелю

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр передасть справи своєму наступникові Зигмару Габріелю у п'ятницю, 27 січня.

Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства, передає Укрінформ.

"У п'ятницю, 27 січня, міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр в урочистій обстановці передасть пост своєму наступникові, Зигмару Габріелю", - поінформували в МЗС.

Повідомляється, що на церемонії будуть присутні співробітники Міністерства закордонних справ та запрошені гості.

Напередодні офіційний представник МЗС Мартін Шефер (який також покине пост) запевнив журналістів, що всі співробітники міністерства надаватимуть підтримку новому міністру.

Шефер також повідомив, що за час перебування на посаді глави МЗС Штайнмайєр здійснив трохи більш як 200 візитів, що означає, що за 3 роки і 1 місяць "від однієї третини до 40 відсотків" часу він провів у поїздках, за межами ФРН. Свій завершальний візит Штайнмайєр здійснює якраз у четвер, 26 січня, в Париж, де він був за час своєї каденції 30 разів.

Нагадаємо, що Глава МЗС Данії наступного тижня відвідає Україну з робочим візитом.