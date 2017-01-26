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Трамп хоче щотижнево звітувати про злочини іммігрантів

26 січня, 2017 - 17:57
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп планує щотижня публікувати звіти про правопорушення, скоєні іммігрантами.

Відповідну вказівку він дав своїй адміністрації, повідомляє The Independent.

"Оприлюднити повний перелік злочинних дій, скоєних іноземцями", - йдеться в розпорядженні президента секретареві з нацбезпеки.

Трамп також включив до розпорядження список так званих "міст-притулків", що допомагають мігрантам уникнути депортації. 

Нагадаємо, що Глава МЗС Данії наступного тижня відвідає Україну з робочим візитом.

Джерело: День
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