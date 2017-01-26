Трамп хоче щотижнево звітувати про злочини іммігрантів

Президент США Дональд Трамп планує щотижня публікувати звіти про правопорушення, скоєні іммігрантами.
Відповідну вказівку він дав своїй адміністрації, повідомляє The Independent.
"Оприлюднити повний перелік злочинних дій, скоєних іноземцями", - йдеться в розпорядженні президента секретареві з нацбезпеки.
Трамп також включив до розпорядження список так званих "міст-притулків", що допомагають мігрантам уникнути депортації.
Нагадаємо, що Глава МЗС Данії наступного тижня відвідає Україну з робочим візитом.
Джерело: День