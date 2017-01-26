Трамп припускає відновлення тортур як методу допиту

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "абсолютно" впевнений у тому, що такий вид тортур, як імітація утоплення, є дієвим, та розглядатиме питання про відновлення даного виду тортур як методу допиту, якщо буде отримано схвальну рекомендацію від міністра оборони США Джеймса Меттіса та директора ЦРУ Майка Помпео.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News, передає ЄП.

"В цьому питанні я покладатимусь на Помпео та Меттіса і мою команду. І якщо вони будуть проти, то тоді добре. Якщо підтримають, то я працюватиму в цьому напрямку. Я хочу робити все в межах того, що дозволено законом", - сказав Трамп.

"Але чи думаю я, що це працює? Абсолютно, я гадаю, що це дієво", - додав він.

Трамп пояснив, що важливо переглянути використання тортур - імітації утоплення - як метод допиту. "Ми не граємо на рівних з ними", - додав він.

"Коли вони (терористи. - Ред.) відрубують голови нашим людям та іншим. Коли вони відрубують голови людям за те, що ті християни на Близькому Сході, коли бойовики ІДІЛ роблять те, що ніхто не чув ще з часів Середньовіччя, то чи впевнений я щодо методу тортур утопленням?

Наскільки я розумію, ми повинні боротися з вогнем за допомогою вогню", - сказав він.

Повідомляється, що під час президентської кампанії в 2016 році Трамп пообіцяв повернути використання тортури утопленням та інші методи допиту.

Нагадаємо, Трамп хоче призупинити видачі віз для 7 мусульманських країн.