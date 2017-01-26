У 2016 році Україна зберегла 10 місце серед найбільших світових виробників сталі

Згідно з даними World Steel Association, за підсумками 2016 року Україна зберегла 10 місце в десятці найбільших світових виробників сталі.

У 2016 році світова виплавка сталі збільшилася в порівнянні з 2015 роком на 0,8%, до 1 628,5 млн. Т. Середнє завантаження потужностей за підсумками року склало 69,3% в порівнянні з 69,7% в 2015-му, передає Uaprom.

У грудні сталеве виробництво в світі збільшилося в річному численні на 5,5%, до 134,059 млн. т, до листопада - на 1,3%.

Грудневе завантаження метпотужностей досягло 68,1%. Це на 2,8% вище в порівнянні з груднем 2015 року. У порівнянні з листопадом 2016 року цей показник на 1,3% нижче.

Згідно з даними World Steel Association, в грудні 2016 року Україна повернулася в десятку найбільших світових виробників сталі.

Італія опустилася на 12 місце, тоді як Україна піднялася на 10 позицію, Тайвань - на 11-ю.

Нагадаємо, ФІФА оновила рейтинг національних збірних світу, в якому Україна залишилася на 30 місці.