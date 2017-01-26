У ФРН припускають можливість розпаду ЄС після перемоги популістів на виборах

Європейський Союз може припинити своє існування, якщо на цьогорічних виборах у Франції та Нідерландах переможуть популісти.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Зігмар Габрієль, повідомляє видання Reuters.

Він зазначив, що вибори президента Франції, які відбудуться цього року, є доленосними для Європи.

"Після Brexit в минулому році, якщо вороги Європи знову будуть керувати в Нідерландах або у Франції, ми зіткнемося з загрозою, що найбільший цивілізаційний проект 20-го століття, а саме Європейський союз, може розвалитися", - наголосив Габрієль.