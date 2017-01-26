У Києві відкрили меморіальну дошку ветерану УПА Макуху (фото)

У Києві сьогодні, 26 січня, урочисто відкрили меморіальну дошку Василю Макуху – першому українцю, який здійснив акт самоспалення на знак протесту проти Радянської влади.

Макух, якому на момент самоспалення був 41 рік, підпалив себе 5 листопада 1968 року на Хрещатику, 27, повідомляє Український інститут Національної пам'яті.

Будучи охопленим полум'ям, Макух встиг викрикнути: "Геть окупантів", "Хай живе вільна Україна" і "Геть з окупованою Чехословаччини", - йдеться в п

В урочистому заході з нагоди відкриття дошки, братиме участь син Василя Макуха – Володимир. Також глава Українського інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович, керівник посольства Чеської Республіки в посаді тимчасово повіреної у справах Зденька Циасова, заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів, голова "Всеукраїнської спілки ветеранів та інвалідів АТО" Тарас Ткалич.

Автором меморіальної дошки є скульптор Василь Білей.

Під час відкриття відбудеться музичний виступ заслуженого артиста України Тараса Компаніченка та етнографічного хору "Гомін".

Василь Макух (14 листопада 1927 - 6 листопада 1968 року) був учасником українського руху опору в СРСР, воїном УПА. У 1946 році він потрапив у полон. Військовим трибуналом Львівського гарнізону він був засуджений до 10 років каторжних робіт з обмеженням у правах на п'ять років. Термін ув'язнення відбував у Дубровлагу і концтаборах Сибіру. 18 липня 1955 року був звільнений з ув'язнення і відправлений на спецпоселення.