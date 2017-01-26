У Київраді ініціювали перейменування Музею російського мистецтва

Постійна комісія Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики ініціює перейменування Київського національного музею російського мистецтва у Національний музей «Київська картинна галерея» (офіційна скорочена назва - Київська національна картинна галерея).

Комісія підготує відповідний проект рішення Київради, передає УНІАН.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії. Зазначається, що комісія підготує відповідний проект рішення Київради, зважаючи на думку Департаменту культури КМДА щодо нової назви музею, представники якого були присутніми на засіданні та озвучили вказаний вище варіант щодо перейменування.

За словами голови комісії Вікторії Мухи, згідно з чинним законодавством, питання зміни назви закладу відноситься до компетенції засновника музею. А оскільки засновником є Київрада, то рішення про перейменування може бути прийнято без врахування думки трудового колективу. Водночас вона підкреслила, що комісія зверталась до трудового колективу щодо проведення зборів з цього питання. Такі збори відбулися, але, як зазначила Муха, на них не було озвучено конкретних пропозицій.

Таким чином, комісія вирішила готувати проект рішення щодо перейменування музею за погодженням з Департаментом культури КМДА.

«В 1922 році цей музейний комунальний заклад засновувався як Київська картинна галерея. Зрозуміло, що зараз він має статус національного, але опрацьовувати варто цю назву і повернути цю історичну назву зі збереженням статусу закладу», - сказала Муха.

В результаті ініціатива була підтримана трьома з п’яти членів комісії (двоє утримались).