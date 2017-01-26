У МВС пояснили питання про заміну водійських прав

В Головному сервісному центрі МВС детально пояснили питання можливого впровадження змін в законодавство щодо водійських посвідчень.

Так, за даними відомства, водії категорії В зможуть користуватися своїм посвідченням водія 15 років, а от водії категорії С і D не менше 5 років. При цьому уточнюється, що водіям легкових авто необхідно буде пройти тільки медичний огляд для перевірки своєї психофізичної відповідності.

"У процесі напрацювань знаходиться питання про підтвердження практичних і теоретичних навичок водіїв, правда це буде стосуватися виключно профільних категорій", - уточнили в сервісному центрі.

При цьому наголошується, що прийнятий в майбутньому закон не матиме зворотної сили. Це означає, що ті водії, які на момент вступу в силу нових правил мали водійське посвідчення з терміном дії на 30, 50 років і безстрокові, зможуть користуватися посвідченням відповідно до зазначеного в них строку.

У відомстві пояснили, що структура в цілому працює над системою змін в площині отримання водійського посвідчення. Процес включає розробку нових екзаменаційних білетів, встановлення фото і відео-фіксації під час складання іспитів.

Відзначається, що важливим стане саме підтвердження психофізичного стану людини, який впливає на здатність безпечно користуватися машиною. Крім того, для підвищення рівня захисту від підробок у нових посвідченнях водія планується поява мікрочіпа.

Законопроект планують подати на розгляд профільного комітету Верховної Ради у 2017 році.

"У МВС радять громадянам не переживати щодо майбутніх нововведень. Всі законодавчі ініціативи знаходяться на стадії розробки, будуть ретельно підготовлені, винесені на обговорення, і лише потім введені в дію. Громадянам буде надано зрозумілі роз'яснення, а пропозиції будуть мати виключно позитивний характер у площині дотримання водіями правил дорожньої безпеки", - резюмували у відомстві.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва заявила, що для виконання директиви Євросоюзу 2006/126/ЄС про посвідчення водія в закон Про дорожній рух можуть бути внесені зміни.

Зокрема, повинні бути встановлені нові терміни дії водійських посвідчень, які, в залежності від категорії, складуть від 5 до 15 років.

Пізніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що міністерство має намір дотримуватися в цьому питанні чинного законодавства.