У розслідуванні перших вбивств активістів Євромайдану розширили коло підозрюваних, - ГПУ

У розслідуванні перших вбивств активістів Євромайдану Сергія Нігояна, Михайла Жизнєвського і Романа Сеника було проведено додаткову експертизу, яка дала підстави розширити коло підозрюваних і розглядати причетність правоохоронців.

Про це розповів начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк журналістам у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Були складнощі, які загальмували розслідування. Те, що попередня експертиза, яка проводилась, як відомо, впродовж місяця, що розслідування здійснювалось представниками колишньої влади. Була наявна експертиза, що постріли у цих трьох осіб: Жизнєвського, Нігояна, Сеника, начебто були вчинені з відстані до трьох метрів. Версії висувалися тільки, що це якийсь перевдягнутий провокатор або можливо серед своїх", - сказав Горбатюк.

Він додав, що прокурори засумнівались у цих висновках і призначили нову експертизу, яка показала, що "постріл міг бути здійснений з більшої відстані".

"У коло підозрюваних потрапили вже і працівники правоохоронних органів. Ми вже встановили підрозділи, які там були. Питання йде до звуження кола підозрюваних. Не дивлячись на відсутність підозри, робота триває", - додав Горбатюк.

Як відомо, учасник Євромайдану Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від вогнепального поранення. Того ж дня був убитий білорус Михайло Жизнєвський від пострілу мисливською кулею в серце. Роман Сеник був також поранений 22 січня, але помер через кілька днів, 25 січня, в лікарні.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура перевіряє активістів партії "Братство" та організації "Правий сектор" на причетність до вбивств правоохоронців під час Євромайдану.